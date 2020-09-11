Більше половини українців вважають, що в Україні не порушуються права російськомовних громадян. Іншої думки дотримуються переважно на Сході країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так 52% опитаних українців вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян.

Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються. Тільки 10% говорять про постійні порушення.

Примітно, що на Заході найбільше тих, хто вважає, що права російськомовних не порушуються. Такої думки дотримуються 76% опитаних. Більшість підтримує таку думку і в Центральній Україні.

У Східному регіоні, навпаки, значно більше людей, які вважають, що права російськомовних порушуються постійно (21%) або в окремих випадках (40%).

Що стосується порушень мовних прав громадян на окупованих територіях, більшість (51%) українців вважають, що права україномовних осіб в Криму та ОРДЛО порушують. 25% відзначають систематичні порушення прав україномовних, ще 26% – в окремих випадках.Ще 19% вважають, що порушення мовних прав немає, а також майже третина респондентів (31%) не мають думки з цього приводу.

Опитування було проведено з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.