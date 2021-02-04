Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 лютого 2021 року.

Так, респондентам було поставлено запитання, чи підтримують вони ідею про надання громадянам України законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю.

Таку ініціативу підтримали 23% опитаних.

Водночас 75% респондентів висловилися проти права на приватне володіння вогнепальною зброєю.

Ще 2% не змогли відповісти на це запитання.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.