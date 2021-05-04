73% журналісток, які взяли участь в опитуванні ЮНЕСКО, повідомили про те, що вони піддавалися переслідуванню в інтернеті у зв'язку зі своєю професійною діяльністю.

Про це йдеться в дослідженні ЮНЕСКО.

25% опитаних жінок повідомили про те, що отримували погрози фізичної розправи, в тому числі сексуального насильства. Більш того, 20 відсотків сказали, що ці загрози матеріалізувалися – вони піддалися фізичним нападам після переслідування онлайн.

В опитуванні взяли участь 900 представниць преси зі 125 країн світу. Ще у 2017 році у своїй доповіді, присвяченій безпеці журналісток, Генеральний секретар ООН зазначав, що особливо часто з насильством стикаються представниці преси, які пишуть про політику, економіку, про права жінок, а також висвітлюють юридичні питання.

На першому місці в списку “небезпечних публікацій” – матеріали, пов’язані з правами жінок, на другому – повідомлення про вибори й передвиборчі кампанії.

Загрозам піддаються і чоловіки з-поміж журналістів, однак у віртуальному просторі жінки цієї професії частіше стають жертвами переслідування, причому ці нападки відрізняються особливою жорстокістю.

За погрозами часто стоять найрізноманітніші сили – від жінконенависників, що не терплять активних жінок, до пов’язаних з державою організацій, які займаються розповсюдженням дезінформації, яка підриває роботу вільної преси.

У 57 відсотках випадків напади здійснюють анонімні користувачі мереж. Репортерок атакують також колеги, представники державних органів, політичних партій і ЗМІ, що конкурують.

Під час пандемії число випадків переслідування журналісток в інтернеті значно зросло – це вкладається в загальну картину “епідемії насильства проти жінок”, яка проявилася за останні місяці практично у всіх країнах світу.

Ще один висновок авторів доповіді: більшість журналісток вважають за краще не розголошувати інформацію про цькування в інтернеті.

Деякі представниці преси, за словами авторів звіту, не надають великого значення випадкам переслідування у віртуальному просторі. А компанії, які володіють соцмережами, не вживають ефективних заходів, щоб запобігати й припиняти подібне насильство.

Учасниці опитування визнали Facebook найменш безпечним віртуальним простором – у Twitter, за результатами опитування, нападок вдвічі менше.