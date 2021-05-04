Про це йдеться в дослідженні ЮНЕСКО.
25% опитаних жінок повідомили про те, що отримували погрози фізичної розправи, в тому числі сексуального насильства. Більш того, 20 відсотків сказали, що ці загрози матеріалізувалися – вони піддалися фізичним нападам після переслідування онлайн.
В опитуванні взяли участь 900 представниць преси зі 125 країн світу. Ще у 2017 році у своїй доповіді, присвяченій безпеці журналісток, Генеральний секретар ООН зазначав, що особливо часто з насильством стикаються представниці преси, які пишуть про політику, економіку, про права жінок, а також висвітлюють юридичні питання.
На першому місці в списку “небезпечних публікацій” – матеріали, пов’язані з правами жінок, на другому – повідомлення про вибори й передвиборчі кампанії.
Загрозам піддаються і чоловіки з-поміж журналістів, однак у віртуальному просторі жінки цієї професії частіше стають жертвами переслідування, причому ці нападки відрізняються особливою жорстокістю.
За погрозами часто стоять найрізноманітніші сили – від жінконенависників, що не терплять активних жінок, до пов’язаних з державою організацій, які займаються розповсюдженням дезінформації, яка підриває роботу вільної преси.
У 57 відсотках випадків напади здійснюють анонімні користувачі мереж. Репортерок атакують також колеги, представники державних органів, політичних партій і ЗМІ, що конкурують.
Під час пандемії число випадків переслідування журналісток в інтернеті значно зросло – це вкладається в загальну картину “епідемії насильства проти жінок”, яка проявилася за останні місяці практично у всіх країнах світу.
Ще один висновок авторів доповіді: більшість журналісток вважають за краще не розголошувати інформацію про цькування в інтернеті.
Деякі представниці преси, за словами авторів звіту, не надають великого значення випадкам переслідування у віртуальному просторі. А компанії, які володіють соцмережами, не вживають ефективних заходів, щоб запобігати й припиняти подібне насильство.
Учасниці опитування визнали Facebook найменш безпечним віртуальним простором – у Twitter, за результатами опитування, нападок вдвічі менше.
- Раніше опитування серед медійників, який провів Інститут масової інформації 15–24 лютого 2021 року, показало, що понад 40% співробітників ЗМІ вважають, що дотримання гендерного балансу в медіа ускладнить роботу журналістів.