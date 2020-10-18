В Україні понад 75% померлих від коронавірусу становлять хворі, котрі старші 60 років.

Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ України Максим Степанов.

“Особливо хотів би звернутися до людей, які старші за 60 років, тому що у нас із загальної кількості померлих відсоток людей, які старші за 60 років — це 75,7%”, – сказав Степанов.

Міністр закликав людей старшого віку берегти себе, користуватися масками та антисептиками, дотримуватися дистанції, не виходити із дому без нагальної потреби.

“Ця мобілізація дуже проста – це виконання правил, які встановлені в державі, виконання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я”, – сказав міністр Степанов.