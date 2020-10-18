Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ України Максим Степанов.
“Особливо хотів би звернутися до людей, які старші за 60 років, тому що у нас із загальної кількості померлих відсоток людей, які старші за 60 років — це 75,7%”, – сказав Степанов.
Міністр закликав людей старшого віку берегти себе, користуватися масками та антисептиками, дотримуватися дистанції, не виходити із дому без нагальної потреби.
“Ця мобілізація дуже проста – це виконання правил, які встановлені в державі, виконання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я”, – сказав міністр Степанов.
- В Україні за останню добу, 17 жовтня, зафіксували 5231 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19.