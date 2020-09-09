Більш ніж половина українців не довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене групою “Рейтинг” з 29 серпня по 3 вересня 2020 року.

Зокрема, главі державі не довіряють 51 % опитаних, довіряють – 44 %.

Співголові фракції “Опозиційна платформа – За життя” Юрію Бойку довіряють 24 % українців, не довіряють – 58 %.

Голові фракції “Батьківщини” Юлії Тимошенко довіряють 22 %, не довіряють – 74 %.

Водночас лідеру “Європейської солідарності” Петру Порошенку довіряють 22 % респондентів, не довіряють – 75 %.

За даними опитування, рівень довіри до Зеленського (44 %) вищий, аніж за аналогічний період каденції мали президенти Порошенко (25 %) та Віктор Янукович (26 %).

Опитування було проведене методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0 %.