Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підсумувала 500 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона нагадала найважливіші події війни.

Джерело: Telegram-канал Маляр

У своєму дописі посадовця нагадала, що відбулось в Україні за 500 днів повномасштабної боротьби з російськими окупантами.

Зокрема Ганна Маляр відзначила наступне:

497 днів тому Україна зруйнувала сподівання росіян “захопити Київ за три дні” та розвінчала міф про “другу армію світу”

462 дні тому було звільнено Київщину та північ України, а прокремлівські пропагандистські ЗМІ вперше почали заявляти про “жест доброї волі”

451 день тому було відправлено на дно крейсер “Москва”

380 днів тому союзники України надали для боротьби Himars

373 дні тому було звільнено острів Зміїний

305 днів тому розпочався контрнаступ на Харківщині, який виявився безпрецедентно швидким, що вразило увесь світ

273 дні тому було завдано першого удару по Кримському мосту

239 днів тому деокуповано Херсон

113 днів тому у Гаазі видано ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна

80 днів тому союзники України надали ППО Patriot

65 днів тому було вперше збито російську надзвукову ракету “Кинджал”

Саме зараз триває контрнаступ України на сході та півдні, а вже скоро українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16.

“Попереду – перемога”, – резюмувала Ганна Маляр.