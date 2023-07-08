Джерело: Telegram-канал Маляр

У своєму дописі посадовця нагадала, що відбулось в Україні за 500 днів повномасштабної боротьби з російськими окупантами.

Зокрема Ганна Маляр відзначила наступне:

  • 497 днів тому Україна зруйнувала сподівання росіян “захопити Київ за три дні” та розвінчала міф про “другу армію світу”
  • 462 дні тому було звільнено Київщину та північ України, а прокремлівські пропагандистські ЗМІ вперше почали заявляти про “жест доброї волі”
  • 451 день тому було відправлено на дно крейсер “Москва”
  • 380 днів тому союзники України надали для боротьби Himars
  • 373 дні тому було звільнено острів Зміїний
  • 305 днів тому розпочався контрнаступ на Харківщині, який виявився безпрецедентно швидким, що вразило увесь світ
  • 273 дні тому було завдано першого удару по Кримському мосту
  • 239 днів тому деокуповано Херсон
  • 113 днів тому у Гаазі видано ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна
  • 80 днів тому союзники України надали ППО Patriot
  • 65 днів тому було вперше збито російську надзвукову ракету “Кинджал”

Саме зараз триває контрнаступ України на сході та півдні, а вже скоро українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16.

“Попереду – перемога”, – резюмувала Ганна Маляр.