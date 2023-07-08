Джерело: Telegram-канал Маляр
У своєму дописі посадовця нагадала, що відбулось в Україні за 500 днів повномасштабної боротьби з російськими окупантами.
Зокрема Ганна Маляр відзначила наступне:
- 497 днів тому Україна зруйнувала сподівання росіян “захопити Київ за три дні” та розвінчала міф про “другу армію світу”
- 462 дні тому було звільнено Київщину та північ України, а прокремлівські пропагандистські ЗМІ вперше почали заявляти про “жест доброї волі”
- 451 день тому було відправлено на дно крейсер “Москва”
- 380 днів тому союзники України надали для боротьби Himars
- 373 дні тому було звільнено острів Зміїний
- 305 днів тому розпочався контрнаступ на Харківщині, який виявився безпрецедентно швидким, що вразило увесь світ
- 273 дні тому було завдано першого удару по Кримському мосту
- 239 днів тому деокуповано Херсон
- 113 днів тому у Гаазі видано ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна
- 80 днів тому союзники України надали ППО Patriot
- 65 днів тому було вперше збито російську надзвукову ракету “Кинджал”
Саме зараз триває контрнаступ України на сході та півдні, а вже скоро українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16.
“Попереду – перемога”, – резюмувала Ганна Маляр.
- Сьогодні, 8 липня, у 500-й день повномасштабної війни Росії проти України президент Володимир Зеленський приїхав на острів Зміїний, який став одним із символів незламності українського народу.