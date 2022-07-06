За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), за понад 4 місяці повномасштабної війни та низку невдач, у РФ не змінили своїх першочергових планів щодо України. Зокрема у Кремлі й надалі сподіваються змінити законно обрану українську владу та знищити український суверенітет.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

5 липня секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що “спецоперація” Росії в Україні триватиме, поки Кремль не досягне своїх цілей, серед яких “захист українців від геноциду, денацифікація та демілітаризація”, а також “нейтралітет України щодо НАТО”.

Ця заява практично повністю повторює заяву президента РФ Володимира Путіна, яку він озвучив у ніч на 24 лютого, перед початком повномасштабної війни проти України.

Тоді Путін, намагаючись виправдати “спецоперацію”, заявляв про “захист цивільного населення від геноциду та денацифікацію”.

Те, що після декількох місяців повномасштабної війни, Патрушев зробив таку ж заяву, свідчить про те, що практично повне захоплення Луганщини не є досягненням для Росії. Москва має значні територіальні “апетити” і за межами Донбасу, тому війська РФ готуються до тривалої війни, щоб захопити більше українських областей.

На ці слова Патрушева варто звернути увагу, оскільки він є наближено особою до Путіна і навряд чи дотримуватиметься іншої думки, аніж у президента РФ.

Його повторне формулювання заявлених цілей, які були озвучені наприкінці лютого – навіть після того, як РФ зазнала поразки навколо Києва і російські лідери натякали на нові цілі виключно на Донбасі – переконливо свідчить про те, що насправді політика Кремля зовсім не змінилась.

Заява Патрушева значно збільшує навантаження на тих, хто сподівається зупинити активну фазу війни чи досягти миру шляхом обмежених територіальних поступок Росії.