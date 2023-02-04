Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на огляд даних російської митниці.

Митні документи показують, що державні оборонні компанії Китаю відправляють навігаційне обладнання і частини винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями.

Хоча Росія має можливості виробляти більшу частину своїх основних військових потреб усередині країни, вона значною мірою покладається на імпорт технологій подвійного призначення, таких як напівпровідники, які є важливими для війни.

За словами західних чиновників, їхня кампанія економічного тиску, розпочата в лютому минулого року, мала зруйнувати російську військову машину, оскільки вона націлена на експорт до РФ комп’ютерних чипів, інфрачервоних камер та радіолокаційного обладнання.

Втім, митні та корпоративні записи свідчать, що росіяни все ще можуть імпортувати ці технології через країни, які не приєдналися до зусиль США, спрямованих на те, щоби відрізати Москву від світових ринків.

У такий спосіб, китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології глушіння і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями.

“Твердження про те, що Китай надає “допомогу” Росії, не має під собою жодних фактичних підстав, а є суто спекулятивним і навмисно роздутим”, — заявив Лю Пенгю, речник посольства Китаю у Вашингтоні, у коментарі виданню.