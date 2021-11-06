В американському штаті Каліфорнія суддя відмовилася розглядати справу чоловіка, який вбив чотирьох осіб під час стрілянини в офісі. Рішення вона пояснила тим, що зловмисник отримав серйозні травми внаслідок відповідних пострілів поліціянтів.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Амінадаба Гаксіолу Гонсалеса поліціянти поранили, коли вистрілили в голову. На думку його адвоката, чоловік може не сприйняти адекватно звинувачення, які йому висунуть. Він був на слуханнях, але не реагував на те, що було сказано.

Наразі справу призупинено на невизначений термін.

Сторона обвинувачення під час засідання також підтвердила, що чоловіка оглянули кілька медичних експертів й спільно вирішили, що він не зможе контактувати з адвокатами через отриману травму.

“Тепер його мають оглянути медичні спеціалісти, які вирішать, що буде далі… Можливо, буде розроблено новий план лікування, аби відновити його дієздатність”, – пояснив окружний прокурор.

Як відомо, 31 березня зловмисник відкрив вогонь у брокерській компанії з нерухомості Unified Homes неподалік від Лос-Анджелеса. Родичі чотирьох вбитих осіб прийшли на судове засідання й почули рішення судді про те, що справу розглядати не варто, поки відповідача не визнають компетентним.

Загалом, Гонсалеса звинуватили у вбивстві чотирьох осіб при особливих обставинах, замахові на вбивство та стрілянині у двох офіцерів поліції.

Про мотиви Гонсалеса не відомо. За матеріалами суду, його дружина працювала у цьому бізнесі понад 10 років.