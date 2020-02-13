До дня святого Валентина PornHub запропонував передплатникам послугу замовити собі відеопривітання від однієї із зірок цього сервісу.

Про це повідомляє Mashable.

“Наша діяльність – про те, як дарувати людям настрій. Ось що ми робимо для 120 мільйонів користувачів, які нас відвідують щодня. А що дарує людям настрій краще Pornhub?”, – повідомив віце-президент сервісу Корі Прайс.

Як зазначається, записати особисто відео-валентинку погодилися вже актори Аса Акіра, Род Джексон і Райан Крімер.

Крім цього, традиційно в цей день преміум-доступ буде доступний для всіх користувачів.

Повідомляється, що в минулому році особисті відео-валентинки замовило більше 3 мільйонів користувачів PornHub.