Про це повідомляє Mashable.
“Наша діяльність – про те, як дарувати людям настрій. Ось що ми робимо для 120 мільйонів користувачів, які нас відвідують щодня. А що дарує людям настрій краще Pornhub?”, – повідомив віце-президент сервісу Корі Прайс.
Як зазначається, записати особисто відео-валентинку погодилися вже актори Аса Акіра, Род Джексон і Райан Крімер.
Крім цього, традиційно в цей день преміум-доступ буде доступний для всіх користувачів.
Повідомляється, що в минулому році особисті відео-валентинки замовило більше 3 мільйонів користувачів PornHub.
- Раніше повідомлялося, що в 2019 році Україна знову опинилася серед країн-лідерів за переглядами на Pornhub.
- Відомий дитячий лікар Євген Комаровський порадив українцям менше дивитися новини, а більше відвідувати порносайти.