Про це йдеться у дослідженні незалежного аналітичного центр у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки “Українська призма”.

Так, опитування серед 100 експертів проводилося в період з 16 по 20 серпня.

На думку експертів найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики є саме Порошенко – так вважає 75 опитаних.

На другому місці Леонід Кучма, за нього віддали голоси 14 експертів. Третій Леонід Кравчук (5 голосів), четвертий – Володимир Зеленський (4 голоси), а Віктора Ющенка підтримали лише два експерти.

При цьому найбільшою перемогою у зовнішній політиці експерти назвали укладання угоди про Асоціацію між Євросоюзом та Україною – за це віддали голоси 45 експертів. Ще 24 експерти виділили як перемогу отримання “безвізу” із країнами ЄС.

Нагадаємо, що і підписання угоди про Асоціацію, і отримання “безвізу” відбулося за часів президентства Петра Порошенка.

Крім того, експерти назвали Павла Клімкіна найефективнішим міністром закордонних справ незалежної України. І тут варто зазначити, що саме він брав участь у перемовинах щодо Асоціації Україна-ЄС, а також у підписанні “безвізу”.

Голову МЗС України президента Зеленського – Дмитра Кулебу – ефективним вважають лише 8 експертів зі 100.