Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора ми у центральному офісі “Європейської Солідарності“ відвантажили концентратори до Чернівецької міської лікарні №1“, – йдеться в повідомленні.

Порошенко нагадав, що 27 лютого у Чернівцях спалахнула пожежа у лікарні №1, де, зокрема, лікують хворих на COVID-19. Дві людини загинули внаслідок пожежі, згоріло медичне обладнання, пацієнтів довелося евакуювати.

“Хочу принести щирі співчуття родинам загиблих. Дуже вдячний, що наші партійна організація у Чернівцях вийшла з ініціативою збору коштів для лікарні через 40 хвилин після повідомлення про пожежу і про те, що люди залишилися без кисню. “Європейська Солідарність“ об’єднує людей, небайдужих до чужого горя. Дуже дякую усім, хто долучився!“ – додав він.

Лідер “ЄС“ також зазначив, що біда трапилася не тільки у Чернівцях, а й по всій країні.

“Через злочинну бездіяльність, некомпетентність і дилетанство влади ми сьогодні зіштовхнулися із, як вони це називають, “третьою хвилею“ пандемії.

Захворюваність нині перевищує 10 тисяч на добу. Кількість госпіталізацій протягом доби складає декілька тисяч. В багатьох областях місць у лікарнях немає. Люди лежать у коридорах без кисню, і ситуація є критичною. Звісно, ми не можемо лишитися осторонь. Минулого тижня ми привезли кисневі концентратори до Яремчі і Надвірної, а сьогодні вони відправляються і у Чернівці“, – зазначив він.