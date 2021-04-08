Про це повідомляє пресслужба політсили.

Зазначається, що політик поспілкувався з медпрацівниками та подякував їм за самовіддану боротьбу за здоров’я і життя людей.

Крім того, Порошенко заявив, що єдиним правильним шляхом до подолання епідемії є масова вакцинація. Однак це повинна вирішувати влада.

“Ми звертаємось до всіх виробників вакцин для того, щоб постачання вакцин в Україну було прискорене. Але хочу наголосити, що рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я вакцини продаються тільки урядам держав”, – зазначив Порошенко.

Він додав, що звернувся до соціально відповідального бізнесу, зокрема до керівництва компанії Рошен, Coca-Cola, Unilever з прохання посприяти у закупівлі вакцини, аби полегшити тягар для бюджету. Порошенко наголосив, що незалежно від наявності коштів людство має бути захищене.

Також лідер “ЄС” закликав людей вакцинуватися, адже таким чином можна запобігти поширенню коронавірусу.

“Вакцинуватися треба всім і негайно. А проблема в іншому – коли всі переконалися, що масова вакцинація єдина дасть колективний імунітет без великої кількості жертв – вакцинуватися немає чим. Бо на питання, де взяти вакцину, влада не дала відповідь. Поки що залишилося в наявності трохи менш як 200 тисяч доз вакцини індійського виробництва CoviShield. І 215 тисяч доз вакцини китайського виробника, яка ще не пройшла оформлення і реєстрацію. До червня можна отримати понад 3 млн доз вакцини Pfizer. За це треба заплатити. Зараз терміново треба Верховній Раді внести зміни до бюджету і заплатити Pfizer. Перейдіть від меморандуму до конкретного контракту”, – заявив він.

Порошенко повідомив, що “ЄС” вимагає від Уряду укласти конкретну угоду і забезпечити постачання до червня-липня місяця 3-4 млн доз вакцини. Фракція готова брати участь у переговорному процесі.

Він також звернувся до урядів дружніх держав, які завершують вакцинацію із закликом допомогти Україні терміново отримати ще 10 млн доз вакцин.

“Це можливо зробити в найближчі два місяці. І тоді у нас буде 15 млн доз”, – зауважив він.

П’ятий президент також попросив Кабмін дозволити органам місцевого самоврядування закуповувати вакцину.