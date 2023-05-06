Про це повідомила пресслужба “Європейської Солідарності”.

За даними пресслужби, обладнання прийшло для роботи з військовою інформацією, серед допомоги — термінал Starlink.

Фото: пресслужба “Європейської Солідарності”

“Старлінк, відеонагляд – це все вкрай важливо. Тому що часто мобільні групи диверсантів намагаються до нас підійти, і ми їх відстежуємо засобами спостереження. І можемо відбити. напад”, – пояснили бійці.

За їхніми словами, на фронті дуже потрібні планшети, бо тоді оператори можуть працювати мобільно. Через монітори реально відстежувати ворога і більш ефективно використовувати наші системи ППО. Також пораненим вкрай необхідно медичне обладнання.

Фото: пресслужба “Європейської Солідарності”

“Ми пишаємося, що Фонд Порошенка та ГО “Справа Громад” беруть шефство над ротою, яка здійснює протиповітряну оборону. Сили ППО тримають українське небо. А ми робимо їх працю ще більш філігранною”, – зазначив Порошенко.

Фото: пресслужба “Європейської Солідарності”

У пресслужбі додали, що наступного разу до підрозділу планують привезти пересувну авторемонтну майстерню. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть саме в цю роту.

Таку ж порцію електроніки передали і морським піхотинцям, забезпечуючи їх всім необхідним.

Фото: пресслужба “Європейської Солідарності”

Фото: пресслужба “Європейської Солідарності”

Фото: пресслужба “Європейської Солідарності”