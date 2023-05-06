Про це повідомила пресслужба “Європейської Солідарності”.

За даними пресслужби, обладнання прийшло для роботи з військовою інформацією, серед допомоги — термінал Starlink.

“Старлінк, відеонагляд – це все вкрай важливо. Тому що часто мобільні групи диверсантів намагаються до нас підійти, і ми їх відстежуємо засобами спостереження. І можемо відбити. напад”, – пояснили бійці.

За їхніми словами, на фронті дуже потрібні планшети, бо тоді оператори можуть працювати мобільно. Через монітори реально відстежувати ворога і більш ефективно використовувати наші системи ППО. Також пораненим вкрай необхідно медичне обладнання.

“Ми пишаємося, що Фонд Порошенка та ГО “Справа Громад” беруть шефство над ротою, яка здійснює протиповітряну оборону. Сили ППО тримають українське небо. А ми робимо їх працю ще більш філігранною”, – зазначив Порошенко.

У пресслужбі додали, що наступного разу до підрозділу планують привезти пересувну авторемонтну майстерню. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть саме в цю роту.

Таку ж порцію електроніки передали і морським піхотинцям, забезпечуючи їх всім необхідним.