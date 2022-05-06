П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко побував на передових позиціях українських військових у Миколаївській області. Політик передав захисникам автомобілі, артилерійські планшети, бронежилети, кевларові шоломи та речі, які "неприємно здивують" окупантів.

Про це інформує пресслужба політсили “Європейська Солідарність”.

На передовій Порошенко зустрівся з українським захисником Андрієм Підлісним. Ще у 2014 році Андрій, будучи студентом, став на захист України снайпером у морській піхоті. Після повномасштабного вторгнення РФ Андрій Підлісній знову захищає південь України.

У соцмережі Facebook боєць повідомив, що під час візиту на передову Петро Порошенко привіз автомобілі для фронту та “інші корисні для винищення орків штуки”.

Андрій Підлісний уточнив, що автівки, які привіз захисникам політик – це пікап JAC та позашляховик L300, які вкрай необхідні на передовій.

“Ми зараз на Миколаївщині. Дякую Петру Олексійовичу за те, що підтримує наші війська. За те, що допомагає нам ефективно працювати. Тому що саме мобільність і живучість особового складу – це основне, на що ми звертаємо увагу. Саме завдяки небайдужим людям, завдяки громадським організаціям, завдяки Фонду Порошенка це стає можливим. Головне, що це позашляховик, тому що він дозволяє по ось цим дорогам ефективно переміщуватися”, – сказав Підлісний.

Також на передовій лідер “ЄС” зустрівся з депутатом Запорізької міськради Валерієм Прозапасом, який служить в артилерійському підрозділі. Прозапас також захищав Україну з 2014 року, коли РФ вдерлась на Донбас.

“Порох вперто продовжує робити те, що робив всі роки з 2014, хоч на посаді президента, хоч взагалі без посад – допомогати розбудові ЗСУ. Кілька бригад на Півдні отримали техніку, автотранспорт, медикаменти. Зокрема, наш артпідрозділ тепер на 100% з бронею, касками та спеціальними планшетами”, – написав Прозапас у Facebook.

Він також наголосив, що Порошенко укотре приїхав туди, де нещодавно окупанти стріляли зі “Смерчів”.

Сам політик пояснив, що кожного дня громадські організації та благодійники надають допомогу українським захисникам.