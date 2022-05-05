Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привіз до Миколаєва, котрий часто піддається ракетним ударам з боку РФ, системи для комплексного очищення і повноцінного пом’якшення води. Дві з них передали Миколаївській обласній лікарні.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Заступник головного лікаря Дмитро Бачинський зазначив, що у цих лікарнях понад 100 пацієнтів перебувають на гемодіалізі, їхнє лікування без води неможливе. Воду в лікарню привозять, а для надійнішого постачання вже пробурили дві свердловини на території закладу. Проте це – технічна вода, а системи очищення зроблять її придатною для вживання.

Через воєнні дії у місті відсутнє водопостачання.

“Медичний заклад дуже потребує води, адже ми маємо дуже велику кількість хворих. Ми налагодили підвезення як технічної, так і питної води. Ми пробили дві свердловини. Зараз встановлюємо помпи. Очисні споруди будуть очищувати воду, яка буде придатна для пиття”, – зауважив Бачинський.

Кожна установка забезпечує очищення чотирьох кубометрів води за годину, цього достатньо для забезпечення лікарні – пояснив Порошенко. Розрахований фільтр на кілька років роботи без заміни.