Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
Заступник головного лікаря Дмитро Бачинський зазначив, що у цих лікарнях понад 100 пацієнтів перебувають на гемодіалізі, їхнє лікування без води неможливе. Воду в лікарню привозять, а для надійнішого постачання вже пробурили дві свердловини на території закладу. Проте це – технічна вода, а системи очищення зроблять її придатною для вживання.
Через воєнні дії у місті відсутнє водопостачання.
“Медичний заклад дуже потребує води, адже ми маємо дуже велику кількість хворих. Ми налагодили підвезення як технічної, так і питної води. Ми пробили дві свердловини. Зараз встановлюємо помпи. Очисні споруди будуть очищувати воду, яка буде придатна для пиття”, – зауважив Бачинський.
Кожна установка забезпечує очищення чотирьох кубометрів води за годину, цього достатньо для забезпечення лікарні – пояснив Порошенко. Розрахований фільтр на кілька років роботи без заміни.
“Зараз одним з найскладніших питань для Миколаєва є вода. Це вже друга партія систем хімводоочистки, які ми привозимо до Миколаєва. В першу партію ми забезпечували військових”, – наголосив лідер “ЄС”.
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