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Порошенко привітав першу розмову Зеленського з Байденом

П'ятий президент Петро Порошенко привітав нову про першу розмову президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.

П’ятниця, 2 квітня 2021, 20:46

Відповідний допис опубліковано на його сторінці в Facebook.

За словами Порошенка, перша розмова президентів — “гарна новина, на яку з нетерпінням чекали в Україні, можливо, навіть більше в опозиції, ніж у владних коридорах”.

П’ятий президент переконаний, що ця розмова — дуже на часі.

“Його (Байдена — ред.) сьогоднішній контакт із президентом Зеленським — дуже на часі. Російський агресор не соромиться грати м‘язами на наших кордонах. У Кремлі продовжують розігрувати карту української капітуляції. Путін збільшує ставки і, певне, розраховував на близьку перемогу. Тепер, коли в гру увійшов давній друг України, найбільш досвідчений і обізнаний в українських справах Глава Білого дому, українська боротьба отримала таку необхідну і вчасну “вакцину” від російського агресора”, — вважає він.

Натомість під час розмови українська влада отримала “чіткі та зрозумілі сигнали щодо очікувань на шляху необхідних реформ”  — антикорупційної та судової, переконаний Порошенко.

“Трагічний контекст першої телефонної розмови, пов’язаний із тривожним розвитком безпекової ситуації у протидії російській агресії, не підміняє вагомого значення контакту Вашингтону з Києвом на найвищому рівні”, — зазначив п’ятий президент.

Перша розмова Байдена та Зеленського: що відомо?

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

За даними американського видання Politico, лідери США та України говорили від 30 до 40 хвилин. Байден наголосив на своїй прихильності до України та сказав, що усім серцем та думками вірить в її успіх.

Розмова відбулася на фоні загострення на Донбасі, а також після повідомлень про стягнення російських військ до кордону України.

Видання Politico пише, що українські чиновники тижнями наполягали на телефонному дзвінку між Зеленським та Байденом, у тому числі під час нещодавнього дзвінка радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака.

  • 1 квітня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.
  • Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки й оборони. Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах не припинюваної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
Теги: Володимир Зеленський, Джо Байден, Петро Порошенко, телефонна розмова

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