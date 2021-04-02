Порошенко привітав першу розмову Зеленського з Байденом

Відповідний допис опубліковано на його сторінці в Facebook.
За словами Порошенка, перша розмова президентів — “гарна новина, на яку з нетерпінням чекали в Україні, можливо, навіть більше в опозиції, ніж у владних коридорах”.
П’ятий президент переконаний, що ця розмова — дуже на часі.
“Його (Байдена — ред.) сьогоднішній контакт із президентом Зеленським — дуже на часі. Російський агресор не соромиться грати м‘язами на наших кордонах. У Кремлі продовжують розігрувати карту української капітуляції. Путін збільшує ставки і, певне, розраховував на близьку перемогу. Тепер, коли в гру увійшов давній друг України, найбільш досвідчений і обізнаний в українських справах Глава Білого дому, українська боротьба отримала таку необхідну і вчасну “вакцину” від російського агресора”, — вважає він.
Натомість під час розмови українська влада отримала “чіткі та зрозумілі сигнали щодо очікувань на шляху необхідних реформ” — антикорупційної та судової, переконаний Порошенко.
“Трагічний контекст першої телефонної розмови, пов’язаний із тривожним розвитком безпекової ситуації у протидії російській агресії, не підміняє вагомого значення контакту Вашингтону з Києвом на найвищому рівні”, — зазначив п’ятий президент.
Перша розмова Байдена та Зеленського: що відомо?
У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
За даними американського видання Politico, лідери США та України говорили від 30 до 40 хвилин. Байден наголосив на своїй прихильності до України та сказав, що усім серцем та думками вірить в її успіх.
Розмова відбулася на фоні загострення на Донбасі, а також після повідомлень про стягнення російських військ до кордону України.
Видання Politico пише, що українські чиновники тижнями наполягали на телефонному дзвінку між Зеленським та Байденом, у тому числі під час нещодавнього дзвінка радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака.
- 1 квітня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.
- Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки й оборони. Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах не припинюваної агресії Росії на Донбасі та в Криму.