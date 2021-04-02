Порошенко привітав першу розмову Зеленського з Байденом

П'ятий президент Петро Порошенко привітав нову про першу розмову президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Відповідний допис опубліковано на його сторінці в Facebook.

За словами Порошенка, перша розмова президентів — “гарна новина, на яку з нетерпінням чекали в Україні, можливо, навіть більше в опозиції, ніж у владних коридорах”.

П’ятий президент переконаний, що ця розмова — дуже на часі.

“Його (Байдена — ред.) сьогоднішній контакт із президентом Зеленським — дуже на часі. Російський агресор не соромиться грати м‘язами на наших кордонах. У Кремлі продовжують розігрувати карту української капітуляції. Путін збільшує ставки і, певне, розраховував на близьку перемогу. Тепер, коли в гру увійшов давній друг України, найбільш досвідчений і обізнаний в українських справах Глава Білого дому, українська боротьба отримала таку необхідну і вчасну “вакцину” від російського агресора”, — вважає він.

Натомість під час розмови українська влада отримала “чіткі та зрозумілі сигнали щодо очікувань на шляху необхідних реформ” — антикорупційної та судової, переконаний Порошенко.

“Трагічний контекст першої телефонної розмови, пов’язаний із тривожним розвитком безпекової ситуації у протидії російській агресії, не підміняє вагомого значення контакту Вашингтону з Києвом на найвищому рівні”, — зазначив п’ятий президент.

Перша розмова Байдена та Зеленського: що відомо?