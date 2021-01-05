Про це повідомляє пресслужба партії.

“Вітаю усю велику православну українську родину в Україні та за її межами з другою річницею підписання Томосу для Православної Церкви України! Великою честю і радістю для мене було разом із Предстоятелем Православної церкви України Митрополит Епіфаній брати участь у церемонії підписання і вручення Томосу у Стамбулі. З великим благоговінням, затамувавши подих, ми спостерігали тоді, як Його Всесвятість скріпив підписом цей історичний документ”, – цитує Порошенка пресслужба.

Також він подякував усім, хто доклав зусиль і всіляко сприяв досягненню цієї великої спільної мети.

“Нехай Бог береже і направляє Україну, нашу Православну церкву й усіх нас”, – йдеться у привітанні.