Про це заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко в ефірі телеконференції “Мир і війна” до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Крім того, Порошенко закликав президента Володимира Зеленського негайно провести засідання РНБО і продовжити заборону російських ресурсів в Україні.

“Вимагаю від президента негайно скликати засідання РНБО і продовжити заходи по забороні російських соціальних мереж і каналів в Україні. Те, що я зробив 5 років тому”, – заявив Порошенко.

“Пам’ятаєте, скільки каменів було кинуто в мене, коли я виніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони питання про заборону російських соціальних мереж “ВКонтакте” і “Однокласники”? Скільки тоді говорили, що це порушення свободи слова, що це ні в якому разі не можна робити? Ще не були знайдені дані передплатників “ВКонтакте” і “Однокласники” в ФСБ. Пам’ятаєте, скільки критики було на мою адресу, коли “Росія 24”, Russia Today, “ОРТ” і інші були заборонені для трансляції в Україні? Тоді ми створили законодавчу базу і це зробили”, – додав Порошенко.

На його думку, треба створити умови, в тому числі для російськомовних громадян Європи і Сполучених Штатів Америки, щоб мати пан’європейський, панамериканський російськомовний канал, який дасть можливість чути альтернативну точку зору.

“Тому що коли люди “сидять на голці” Russia Today або “Росія 24″- дуже легко обманювати і підтримувати п’яту колону всередині держави. Зусилля, які нам потрібно направляти на інформаційну протидію гібридної агресії, аж ніяк не менш важливі, ніж ті зусилля і кошти, які ми виділяємо на оборону держави”, – підсумував Порошенко.

Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс.Украина”.

Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.