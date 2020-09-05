П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко прокоментував введені проти нього Росією санкції, зазначивши, що їх можна розцінювати як нагороду за оборону нашої країни.

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з прихильниками в Дрогобичі (Львівська область), інформує пресслужба “ЄС”.

“Російська Федерація запровадила персональні санкції проти Петра Порошенка. Це як державна нагорода, я вважаю. А крім того, запровадила санкції проти Олега Синютки, проти Степана Кубіва та багатьох інших патріотів. Це – як знак якості”, – наголосив Порошенко.

“Вони намагалися шість років нас налякати. Шість років, дякуючи нашим з вами зусиллям, ми зберегли Україну. Шість років ми руйнували їхні плани розшматувати Україну і створити Новоросію. Шість років тому хлопці і дівчата, в тому числі з Дрогобича, їхали на Майдан для того, щоб зберегти європейську Україну. А потім прямо з Майдану на фронт для того, щоб дати відсіч російській агресії, яка ніяк не може змиритися з самим фактом існування нашої з вами незалежної держави”, – зазначив політик.

Порошенко додав, що “Євросолідарність” і всередині країни продовжує тримати оборону проти “п’ятої колони” Кремля і “непрофесійної влади, яка боїться опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України”.

“Проти кого вони боряться? Хто для них вороги? Софія Федина – бо президент себе вважає проти неї потерпілим. Він її боїться. Так ми ж і не обіцяли легкого життя, ми обіцяли, що фракція “Європейської Солідарності” і буде тим парламентським спецназом, який не дасть нас затягнути за волосся в Російську імперію”, – заявив п’ятий президент.