Джерело: “Європейська солідарність”
Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС ситуація у місті та області складна.
Петро Порошенко з командою волонтерів ГО “Справа Громад” організували гуманітарну допомогу громадянам. До організації долучилися компанія “Рошен”, активісти “Солідарної молоді” та народна депутатка Верховної Ради України VIII скликання Вікторія Сюмар.
У Херсон привезли 140 тонн води, корм і клітки-переноски для тварин, а також човни із двигунами, генератори, мотопомпи, гумові чоботи й комбінезони для рятувальників, які продовжують рятувати людей із води.
Порошенко разом із командою привезли понад сто тонн допомоги у Херсон // 4 фото
За словами Петра Порошенка, допомогу зібрано зі всієї країни.
“Сьогодні тут є “заброди” з Рівного, чоботи із Чернівців, двигуни і мотопомпи – з Дніпропетровської області. Човни віддали їхні власники для рятувальників”.
Під час розвантаження допомоги почався один з обстрілів російськими військами, про що повідомила Вікторія Сюмар.
“Привезли з Петром Порошенком у Херсон 8 моточовнів, 45 тонн води, гідрокостюми і багато чого. Попали всі під обстріл – разом з іноземними журналістами, які там працюють постійно. Затоплено район Корабелів. Прямо зараз”.
Порошенко повідомив, що після розвантаження гуманітарки фури повернуться до Києва за новою партією допомоги.
- Компанія Roshen закупила для українських захисників 148 квадрокоптерів і 6 безпілотних літальних апаратів “Валькірія”, які незабаром відправлять на фронт.