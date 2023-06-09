Народний депутат України Петро Порошенко з командою волонтерів ГО «Справа Громад» доставили у Херсон велику партію гуманітарної допомоги.

Джерело: “Європейська солідарність”

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС ситуація у місті та області складна.

Петро Порошенко з командою волонтерів ГО “Справа Громад” організували гуманітарну допомогу громадянам. До організації долучилися компанія “Рошен”, активісти “Солідарної молоді” та народна депутатка Верховної Ради України VIII скликання Вікторія Сюмар.

У Херсон привезли 140 тонн води, корм і клітки-переноски для тварин, а також човни із двигунами, генератори, мотопомпи, гумові чоботи й комбінезони для рятувальників, які продовжують рятувати людей із води.







Порошенко разом із командою привезли понад сто тонн допомоги у Херсон // 4 фото

За словами Петра Порошенка, допомогу зібрано зі всієї країни.

“Сьогодні тут є “заброди” з Рівного, чоботи із Чернівців, двигуни і мотопомпи – з Дніпропетровської області. Човни віддали їхні власники для рятувальників”.

Під час розвантаження допомоги почався один з обстрілів російськими військами, про що повідомила Вікторія Сюмар.

“Привезли з Петром Порошенком у Херсон 8 моточовнів, 45 тонн води, гідрокостюми і багато чого. Попали всі під обстріл – разом з іноземними журналістами, які там працюють постійно. Затоплено район Корабелів. Прямо зараз”.

Порошенко повідомив, що після розвантаження гуманітарки фури повернуться до Києва за новою партією допомоги.