Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Олексій воював у лавах Збройних Сил у 2015-2016 роках. Був гранатометником, відзначився у боях за Мар’їнку і Піски. Потім працював на телебаченні. 24 лютого у перші години вторгнення російських окупантів він став до лав 206-го батальйону тероборони й захищав столицю, а пізніше воював на Харківщині. Загинув 8 вересня під час звільнення Балаклії.

За словами Порошенка, Олексій є і назавжди “залишиться справжнім героєм. Він не міг залишитись осторонь оборони держави”. Він додав, що полеглий захисник був у найважчих місцях: “Два роки був в АТО, повернувся і взяв у руки іншу зброю – камеру і мікрофон телеканалу “Прямий”. Але 24 лютого я побачив Олексія з самого ранку на Лаврській, де він, не вагаючись, у перших рядах став на захист Києва. Взяв на себе відповідальність організації у батальйоні групи гранатометників. Коли ворог стояв на кордонах Києва, Олексій боронив столицю. Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І загинув під Балаклією”, – сказав під час прощання п’ятий Президент.

“Зараз вся країна живе словом “контрнаступ”. Бо саме від контрнаступу залежить наша перемога, а значить – наша дорога до миру через звільнення всієї України від загарбників. Але ми завжди маємо пам’ятати ту ціну, яку український народ, українські родини та наша команда платить за те, щоб контрнаступ став можливим, а рашисти були знищені або викинуті з української землі. Ми маємо пам’ятати, що перемога дається нам ціною життя таких героїв, як Олексій Юрченко”, – сказав Порошенко.