Вирок активісту Сергію Стерненку — це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників колишнього президента-втікача Віктора Януковича на нинішню владу.

Таку думку висловив п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

Він зазначив, що особам, проти яких запроваджено санкції за фінансування тероризму, досі не вручено підозри й не обрано запобіжний захід. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.

“Представникам п’ятої колони, щодо яких запроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури й протидіяв планам із створення Новоросії”, – наголосив Порошенко.

“Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це — наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи та суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим”, – додав політик.

Він закликав Верховну Раду негайно ухвалити постанову про припинення політичних репресій щодо патріотів, а також законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм.

“Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п’ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу — очистити Офіс президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм”, – підсумував Порошенко.