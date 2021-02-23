Таку думку висловив п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.
Він зазначив, що особам, проти яких запроваджено санкції за фінансування тероризму, досі не вручено підозри й не обрано запобіжний захід. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
“Представникам п’ятої колони, щодо яких запроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури й протидіяв планам із створення Новоросії”, – наголосив Порошенко.
“Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це — наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи та суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим”, – додав політик.
Він закликав Верховну Раду негайно ухвалити постанову про припинення політичних репресій щодо патріотів, а також законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм.
“Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п’ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу — очистити Офіс президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм”, – підсумував Порошенко.
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