П’ятий Президент, лідер партії "Європейської Солідарності" Петро Порошенко після нападу на Марші Патріотів виступив на Співочому полі. Він подякував учасникам події та звернувся до президента Володимира Зеленського.

Трансляція виступу відбувалася на сторінці п’ятого президента в Facebook.

“Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна”, — сказав Порошенко.

Він акцентував, що патріоти не дадуть “подивитися в очі Путіну, стати на коліна і щось попросити”.

“Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоч зараз ви сховали цих негідників на Банковій”, – додав Порошенко.

Лідер “ЄС” закликав чинного президента не боятися людей, які відстоювали Незалежність України та сьогодні святкують її річницю.

“Володимире Олександровичу, не бійтеся Порошенка. Не бійтеся цих десятків тисяч людей, які сьогодні зібралися тут для того, щоб відсвяткувати ювілей Незалежності. Ми сьогодні святкуємо. Для нас це свято, бо ми його вибороли, відстояли. І ви не уявляєте, що було б з вами, якби ви постали перед такими труднощами, як наша країна зіткнулася у 2014-2015-му”, – наголосив Порошенко.

Як сповіщалося, сьогодні у Києві з нагоди Дня Незалежності пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь тисячі громадян.

Під час заходу на п’ятого президента було скоєно напад — його облили зеленкою.

“Апофеозом ницості Банкової став провокатор, який під час Маршу ветеранів і волонтерів кинув у п’ятого президента зеленку. За секунду після інциденту про це написали Telegram-канали Банкової, радісно розмістивши фото і відео засланих козачків. А “поліція діалогу” повела злодійкуватого зеленого ідіота, який спаплюжив цей день, десь в сторону Банкової. За гонораром?”, — написала співголова парламентської фракції “ЄС” Ірина Геращенко.

У поліції Києва сповістили, що встановили особу чоловіка, який облив зеленкою п’ятого президента. Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство (ч. 1 ст. 296 ККУ).

“Наразі із чоловіком спілкуються слідчі. Правоохоронці негайно зупинили порушника та доставили до Печерського управління поліції. Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії”, — йдеться в повідомленні.