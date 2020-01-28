Про це повідомляє прес-служба політичної партії “Європейська солідарність”.

“Ми будемо боротися за те, щоб європейський, євроінтеграційний, євроатлантичний трек був збережений. Тому що іноді, на жаль, під час розмов, що все ніби підтримують європейську інтеграцію, нічого в цьому напрямку не робиться”, – сказав Порошенко.

В той же час екс-президент вважає поразкою України повернення в ПАРЄ російської делегації.

“І сьогодні нам доводиться воювати за те, щоб не визнати мандат Росії. Для того, щоб вона несла відповідальність. Тому що не може бути так, що Росія є країною агресором – і Рада Європи робить кроки, нібито нічого не сталося”, – говорить він.

На думку Петра Порошенка, “детоксикацію” Путіна не можна допускати.

“Ми точно будемо робити все для того, щоб мотивувати Путіна припинити агресію проти нашої держави, щоб мотивувати Путіна відновити суверенітет і понести відповідну відповідальність за цю агресію”, – підкреслив він.