Про це він сказав під час погоджувальної ради, повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.
Самі вибори Порошенко назвав незаконними через їхнє проведення на тимчасово-окупованих територіях України.
“Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв’язку із їхнім проведенням на території анексованої Республіки Крим. За визнанням самої російської влади, понад 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори”, – зазначив Порошенко.
П’ятий президент нагадав, що за його каденції в Україні заборонили проведення російських виборів.
“Тут раптом Офіс президента, влада й окремі представники “Слуг народу” з Парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установ в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їхнє проведення? Це класичний зразок поведінки “слуг”: “піплу – відосики”, а самі робите абсолютно неприйнятні речі”, – сказав він.
- 19 вересня в посольстві Росії в Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові відкрили виборчі дільниці для виборів депутатів у російську Держдуму.
- Президент України Володимир Зеленський назвав ці вибори незаконними та заявив, що не має підстав для засудження жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які збираються проголосувати на виборах до Державної Думи Росії.