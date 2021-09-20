Про це він сказав під час погоджувальної ради, повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

Самі вибори Порошенко назвав незаконними через їхнє проведення на тимчасово-окупованих територіях України.

“Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв’язку із їхнім проведенням на території анексованої Республіки Крим. За визнанням самої російської влади, понад 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори”, – зазначив Порошенко.

П’ятий президент нагадав, що за його каденції в Україні заборонили проведення російських виборів.

“Тут раптом Офіс президента, влада й окремі представники “Слуг народу” з Парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установ в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їхнє проведення? Це класичний зразок поведінки “слуг”: “піплу – відосики”, а самі робите абсолютно неприйнятні речі”, – сказав він.