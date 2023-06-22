П’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав докласти максимум зусиль і забезпечити початок переговорів про вступ України в ЄС до кінця 2023 року. Зокрема, у Лондоні Порошенко показав західним союзникам трагічні кадри повномасштабної війни РФ в Україні та закликав підтримувати український народ.

Джерело: Петро Порошенко у Twitter.

Петро Порошенко заявив, що проміжна оцінка Європейської Комісії щодо виконання умов для початку передвступних переговорів має спонукати українську владу до впровадження реформ і виконання всіх рекомендацій ЄС.

“Закликаю українську владу докласти максимум зусиль та проявити політичну волю для належного виконання кандидатського “домашнього завдання” до фінального звіту Єврокомісії у жовтні. “Європейська Солідарність” готова працювати в дусі єдності для забезпечення позитивного рішення Європейської Ради про початок передвступних переговорів вже у грудні цього року. Майбутнє України в ЄС!”, – зазначив Порошенко.

Крім того, п’ятий президент також подякував Європейській Комісії за рішучу підтримку України у боротьбі за відновлення територіальної цілісності, впровадження реформ та подолання наслідків російської агресії.

“У цьому зв’язку вітаю рішення ЄК про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги”, – написав п’ятий президент України.

Також Петро Порошенко, під час ювілейного саміту Міжнародного демократичного союзу у Лондоні, показав політикам з усього світу шокуючі кадри зруйнованих міст і сіл України, яку знищують російські окупанти. Він закликав підтримувати Україну до перемоги над ворогом.

“Ви бачите кадри з Херсону. Я був там тиждень тому. Ми привезли надувні човни та двигун для волонтерської бригади, яка їздить рятувати людей. Лише в Олешках через те, що Росія підірвала дамбу, загинуло 500 мирних жителів. До цього неможливо звикнути, неможливо змиритися. Українці роблять все можливе, щоб зберегти єдність, щоб забезпечити стійкість. Україна бореться за вас. Україна бореться за глобальну демократію, Україна бореться за глобальну свободу, і українці борються за свій власний шлях”, – розповів Порошенко.