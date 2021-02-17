Сьогодні, 17 лютого, "Порту" і "Ювентус" зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогоднішній матч відбудеться на португальському стадіоні Драган.

Де дивитися матч?

Подивитися онлайн-трансляцію матчу можна буде о 22:00 на телеканалі Футбол 2 і сервісі MEGOGO.

Головний арбітр – Карлос дель Серро (Іспанія).

Орієнтовні склади

“Порту”: Марчесін, Сарр, Пепе, Діогу Лейте, Манафа, Жоау Маріу, Сержіу Олівейра, Фабіу Вієйра, Корона, Таремі, Марега.

“Ювентус”: Щесни, Данило, Де Ліхт, К’єлліні, Сандро, Бентанкур, Рабіо, К’єза, Федеріко Бернардескі, Мората, Кріштіану Роналду.

Варто зазначити, що “Порту” впевнено подолав груповий раунд Ліги чемпіонів. Португальці ж поступилися “Манчестер Сіті”, але залишили позаду “Олімпіакос” і “Марсель”.

Цікаво, що “Порту” і “Ювентус” за всю історію провели між собою всього лише 5 поєдинків. Останній раз вони зустрічалися на початку 2017 го року – тоді туринці виграли у “драконів” з рахунком 1: 0 в Португалії і 2: 0 в Італії.

За даними букмекерів, фаворитом поєдинку на даний момент є “Ювентус”.