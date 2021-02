Про це повідомляють #Букви.

Сьогоднішній матч відбудеться на португальському стадіоні Драган.

Подивитися онлайн-трансляцію матчу можна буде о 22:00 на телеканалі Футбол 2 і сервісі MEGOGO.

Головний арбітр – Карлос дель Серро (Іспанія).

“Порту”: Марчесін, Сарр, Пепе, Діогу Лейте, Манафа, Жоау Маріу, Сержіу Олівейра, Фабіу Вієйра, Корона, Таремі, Марега.

“Ювентус”: Щесни, Данило, Де Ліхт, К’єлліні, Сандро, Бентанкур, Рабіо, К’єза, Федеріко Бернардескі, Мората, Кріштіану Роналду.

Варто зазначити, що “Порту” впевнено подолав груповий раунд Ліги чемпіонів. Португальці ж поступилися “Манчестер Сіті”, але залишили позаду “Олімпіакос” і “Марсель”.

Цікаво, що “Порту” і “Ювентус” за всю історію провели між собою всього лише 5 поєдинків. Останній раз вони зустрічалися на початку 2017 го року – тоді туринці виграли у “драконів” з рахунком 1: 0 в Португалії і 2: 0 в Італії.

За даними букмекерів, фаворитом поєдинку на даний момент є “Ювентус”.

Tomorrow we have a very importante game against a very strong team and I can only hope that it may be the beggining of the long walk we want to take until the final. Respect for the opponent, ambition for the victory and 100% focus on our goals. Let’s go, guys! Fino Alla Fine! 💪🏽 pic.twitter.com/ukrV7tM3S4

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 16, 2021