Українців, які порушують карантинні заходи, зокрема, не носять маски в громадських місцях, поліція почне штрафувати на місці.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу “Голос народу” на телеканалі “112 Україна”.

“На порядку денному наступної сесії ВРУ є законопроект, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника”, – сказав Ляшко.

Він наголосив, що носіння маски не шкодить здоров’ю людини.

“Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви і негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що носіння маски може зменшувати кількість або концентрацію кисню в крові – це було доведено, що це неправда, це фейк. Тому питання, якщо маска якісна, допущена у виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, вона не шкодить здоров’ю, а, в той же час, вона захищає. Ми повинні говорити, що питання контролю і штрафів буде”, – пояснив головний санлікар.