Посадовець Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили боєприпаси із зони ООС – ДБР

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними досудового розслідування, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби, незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС.

Слідство встановило, що боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, та зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і були викриті “перевізники” зброї.

У вересні 2019 року під час обшуку у службовому автомобілі посадовця СЗР було вилучено майже 6 000 патронів калібру 5.45, понад 4 000 набоїв калібром 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

У серпні 2020 року обом фігурантам повідомили про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення можливих покупців боєприпасів та інших осіб, причетних до незаконної схеми.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.