Поштова служба Австрії оголосила про випуск марки, яка присвячена темі коронавірусу COVID-19. Вона виготовлена з туалетного паперу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вартість “коронамарки” становить 2,75 євро.

Вона випускається на аркушах шириною 10 см, що становить десяту частину від 1 метра. Саме соціальної дистанції в 1 метр радить дотримуватися влада країни в умовах епідемії коронавірусу.

В офіційних кампаніях цю дистанцію символізує слоненя, яке також зображено на марці.

“Дистанція не менше одного метра до інших людей повинна допомогти запобігти поширенню хвороби, наскільки це можливо. “Слоненя” має допомогти правильно оцінити і дотримуватися цієї дистанції, тому воно представлене як символ марки”, – зазначається в повідомленні поштової служби Австрії.

Для порівняння на марці зображено інших живих істот: жучка довжиною 1 міліметр, муху (1 сантиметр) і мишу (10 сантиметрів або 1 дециметр).

Марка надрукована на тришаровому туалетному папері. Це є іронічним натяком на паніку на початку пандемії коронавірусу, коли люди масово скуповували різні товари, в тому числі і туалетний папір. Щоб матеріал був більш міцним, на папір з одного боку приклеїли клейку плівку.

Хоча марка коштує 2,75 євро, але буде продаватися за подвоєною ціною. Кошти, виручені від надбавки, направлять на благодійність.

Марка надійде в продаж 30 жовтня.