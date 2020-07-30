Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Нововведення стосується страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, платіжних організацій, операторів поштового зв’язку, інших установ, що надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій тощо.

Зазначається, що українці зможуть отримувати послуги у цих установах без паперових документів, а лише зі смартфоном. Працівники таких установ будуть верифікувати клієнтів за допомогою цифрової ID-картки чи закордонного біометричного паспорту громадянина через мобільний застосунок “Дія”.

Крім того, верифікація клієнтів також можлива за допомогою отримання установою даних Системи BankID. А верифікувати ФОП та представників ТОВ тепер можна за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ), через яку надається доступ до інформації про цих осіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.