Мер Віталій Кличко заявив, що наземний громадський транспорт Києва поки працює в обмеженому режимі. Але після 22 травня він має запрацювати як зазвичай.

Про це Віталій Кличко заявив на брифінгу.

“Ми плануємо після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі. Але, треба розуміти, що зупинити громадський транспорт можна за один день. А ось, щоб повністю відновити його роботу, – потрібен деякий час”, – заявив мер.

Кличко підкреслив, що буде постійно збільшуватися кількість рухомого складу на маршрутах і відновлюватися мережа маршрутів громадського транспорту.

“У першу чергу – електротранспорту: трамваїв і тролейбусів”, – додав мер столиці.

Віталій Кличко нагадав, що зараз громадським транспортом можуть користуватися певні категорії громадян і тільки при наявності спецпропуски.