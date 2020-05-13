Мер Кличко просить Кабмін дозволити роботу метро з 25 травня

Про це Віталій Кличко заявив на брифінгу.
“Я звертаюся до Уряду. З 22 травня, а точніше – з 25 травня, так як це понеділок, дозволити відновити роботу метро. Ми не хотіли закривати метро. Воно працювало до останнього, поки Уряд не ухвалив рішення про його закриття”, – заявив мер.
За його словами, всі большет людей повертаються до роботи, в місті відбувається колапс. “Ми будемо наполягати на поновленні роботи метро”, – сказав Віталій Кличко.
Що стосується ідеї проходу в метро за спецперепустками, то, на думку мера столиці – вона абсолютно утопічна.
“Ми створимо страшні натовпу і буде ще гірше. Тому, метро повинен відкритися для роботи в звичайному режимі”, – зазначив міський голова.
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