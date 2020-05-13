Covid-19 Україна

оновлено 13.05.2020 о 11:02

Всього:

16425(+402)

Хворіють:

12270(+402)

Вилікувались:

3716(+85)

Померло:

439(+14)

12:27 У США сенатори-республіканці внесли законопроект про санкції проти Китаю через COVID-19
12:20 Мер Кличко просить Кабмін дозволити роботу метро з 25 травня
12:03 «Втеча з палацу»: про принца Гаррі та Меган Маркл знімуть фільм
12:01 Командувач Нацгвардії вилікувався від COVID-19
11:57 Євробачення-2020: як пройшов перший онлайн-концерт
Ексклюзив
11:57 На позачергове засідання Ради прийшли озброєні люди
11:54 Лукашенко заявив, що після параду 9 травня захворюваність пневмоніями знизилася вдвічі
11:50 Шмигаль уникнув відповіді про терміни запуску транспорту та дитсадків: «Ми ще не подолали вірус»
11:38 На Донбасі український військовий отримав осколкове поранення
11:34 Qatar Airways на знак подяки роздасть медикам 100 тис. безкоштовних квитків
11:33 Віце-президент США працюватиме віддалено, щоб не заразити Трампа коронавірусом
11:00 В Україні на тлі карантину знижується кількість хворих на пневмонію, – МОЗ
10:50 У поліції злили інформацію із заяви злодіям, – журналістка
10:49 У ЗСУ зафіксували ще один випадок захворювання на COVID-19
10:42 Канада проведе клінічні випробування китайської вакцини від COVID-19
Партнерський матеріал
10:32 Що таке переказ за реквізитами?
10:24 США відмовилися використовувати російські апарати ШВЛ після випадку з пожежею
10:16 «Режимний» кабінет: одеський губернатор виганяв журналістів за допомогою Нацгвардії
10:06 Виплатити обіцяні 300% медикам не вийде, – Зеленський
09:23 Генпрокурор Венедіктова готова взятися за Уляну Супрун, – Atlantic Council
09:14 В Естонії домовилися про початок будівництва кордону з Росією
08:43 Нардеп Тищенко заперечив «жорстку розмову» із Зеленським про «Велюр»
08:27 В Україні похолодання: синоптики прогнозують нічні заморозки
08:05 На Донбасі не вщухають обстріли, поранено українського захисника
07:32 З Туреччини до України повертаються понад сотню українців
01:18 Три українських аеропорти потрапили в список країн з високим ризиком поширення COVID-19
01:04 Twitter дозволить співробітникам працювати вдома і після пандемії, якщо вони захочуть
00:30 Раян Мерфі анонсував спін-офф «Американської історії жахів»
00:17 В Україну йде антициклон, який прожене дощі

12 травня

23:49 «Не потрібні українські туристи?»: посол України в Туреччині обурився акцією до Дня Перемоги
22:58 Сумний день для Telegram: Дуров заявив про закриття блокчейн-проєкту TON
22:48 У додатку «Дія» відтепер доступна автоцивілка

Мер Кличко просить Кабмін дозволити роботу метро з 25 травня

Мер Києва Віталій Кличко просить Кабінет Міністрів дозволити роботу столичного метро з 25 травня.

Середа, 13 травня 2020, 12:20

Про це Віталій Кличко заявив на брифінгу.

“Я звертаюся до Уряду. З 22 травня, а точніше – з 25 травня, так як це понеділок, дозволити відновити роботу метро. Ми не хотіли закривати метро. Воно працювало до останнього, поки Уряд не ухвалив рішення про його закриття”, – заявив мер.

За його словами, всі большет людей повертаються до роботи, в місті відбувається колапс. “Ми будемо наполягати на поновленні роботи метро”, – сказав Віталій Кличко.

Що стосується ідеї проходу в метро за спецперепустками, то, на думку мера столиці – вона абсолютно утопічна.

“Ми створимо страшні натовпу і буде ще гірше. Тому, метро повинен відкритися для роботи в звичайному режимі”, – зазначив міський голова.

  • Раніше повідомлялося, що на першому етапі ослаблення карантинних заходів у Києві наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі як мінімум до 22 травня. Метро ж відкриють не відразу і лише за рішенням Уряду.
Теги: Віталій Кличко, метро, карантин

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!