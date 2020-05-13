Мер Кличко просить Кабмін дозволити роботу метро з 25 травня

Про це Віталій Кличко заявив на брифінгу.

“Я звертаюся до Уряду. З 22 травня, а точніше – з 25 травня, так як це понеділок, дозволити відновити роботу метро. Ми не хотіли закривати метро. Воно працювало до останнього, поки Уряд не ухвалив рішення про його закриття”, – заявив мер.

За його словами, всі большет людей повертаються до роботи, в місті відбувається колапс. “Ми будемо наполягати на поновленні роботи метро”, – сказав Віталій Кличко.

Що стосується ідеї проходу в метро за спецперепустками, то, на думку мера столиці – вона абсолютно утопічна.

“Ми створимо страшні натовпу і буде ще гірше. Тому, метро повинен відкритися для роботи в звичайному режимі”, – зазначив міський голова.

13 травня на Європейську площу в Києві почали з’їжджатися автоперевізники – вони планують масштабний мітинг під Кабміном.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не назвав точні терміни повноцінного запуску громадського транспорту і відкриття дитячих садків.