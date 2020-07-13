Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
“Відселення з житлового будинку потребують 38 мешканців, яких тимчасово переселено до бази відпочинку “Мрія””, – йдеться в повідомленні.
У прес-службі також повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу в будинку на Буніна вчора о 14:33, проте вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття між третім поверхом і горищем на площі 700 м2.
Жертв і постраждалих серед жителів немає.
- Раніше повідомлялося, що 12 липня в триповерховому житловому будинку 1814 року побудови за адресою Буніна, 35 сталася пожежа.