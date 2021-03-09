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Посол Ізраїлю вимагає скасувати присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон розкритикував рішення Тернопільської міської ради щодо присвоєння місцевому стадіону імені головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Вівторок, 9 березня 2021, 22:16

Про це посадовець написав на своїй сторінці у Twitter.

“Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного гауптмана 201-й батальйону шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування”, — зазначив Ліон, звернувшись до МЗС України, Тернопільської мерії та Офісу президента.

Рішення про присвоєння міському стадіону імені Шухевича Тернопільська міськрада ухвалила одностайно на сесії 5 березня — у 71-у річницю смерті діяча.

“У цей знаменний день ми вшановуємо пам’ять Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назву “Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича”. Головнокомандувач УПА був не лише зразковим командиром, а й добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту”, — наголосив міський голова Сергій Надал, який і був ініціатором перейменування.

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Теги: Ізраїль, Шухевич, посол

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