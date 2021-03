Посол Ізраїлю вимагає скасувати присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича

Про це посадовець написав на своїй сторінці у Twitter.

“Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного гауптмана 201-й батальйону шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування”, — зазначив Ліон, звернувшись до МЗС України, Тернопільської мерії та Офісу президента.

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl

