Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в США Володимира Єльченка послом України в Антигуа і Барбуді та на Ямайці.

Відповідний указ №288/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ямайці за сумісництвом”, – йдеться в указі.

Згідно з указом, Єльченко водночас залишається і послом у Вашингтоні.

З 2010-го по 2015 рік Єльченко очолював посольство в Росії, потім – до 2019-го був Постійним представником України при Організації об’єднаних націй. У 2016 та 2017 роках дипломат був представником України в Раді безпеки ООН. З грудня 2019 року Єльченко очолює посольство України у США.