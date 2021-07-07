Про це повідомляє пресслужба білоруського МЗС.
У ноті заявляється, що в ході протесту 7 липня біля посольства “радикальними елементами з числа громадян України було скоєно напад на учасників акції, внаслідок якого низка осіб, у тому числі представники Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України отримали травми”.
Зазначається про поранення різного ступеня тяжкості. Двоє учасників нападу – громадяни України – були затримані.
“Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб зазначений інцидент в найкоротші терміни розслідували правоохоронні органи України, а ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію”, – йдеться в заяві.
У диппредставництві вбачають у інциденті безпосередню загрозу безпеці посольства Білорусі в Україні та його персоналу.
- Нагадаємо, що сьогодні Кабінет Міністрів України погодив пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій до фізичних осіб у Республіці Білорусь.