Посольство Республіки Білорусь в Україні направило нота протесту на адресу Міністерства закордонних справ України стосовно акції протесту біля білоруського диппредставництва у Києві.

Про це повідомляє пресслужба білоруського МЗС.

У ноті заявляється, що в ході протесту 7 липня біля посольства “радикальними елементами з числа громадян України було скоєно напад на учасників акції, внаслідок якого низка осіб, у тому числі представники Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України отримали травми”.

Зазначається про поранення різного ступеня тяжкості. Двоє учасників нападу – громадяни України – були затримані.

“Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб зазначений інцидент в найкоротші терміни розслідували правоохоронні органи України, а ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію”, – йдеться в заяві.

У диппредставництві вбачають у інциденті безпосередню загрозу безпеці посольства Білорусі в Україні та його персоналу.