Про це йдеться у відеозверненні аташе з питань армії і оборони, полковника Томаса Воффорда, опублікованому на Facebook-сторінці посольства США в Україні.

Відео було записано з нагоди річниці обстрілу Маріуполя російсько-окупаційними військами. Обстріл із реактивних систем залпового вогню “Град” і “Ураган” стався 24 січня 2015 року. Тоді загинули 30 людей і понад 100 були поранені.

“Сьогодні, разом із усіма українцями, ми з великим сумом згадуємо жертв зухвалих обстрілів Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками п’ять років тому. Ті хаотичні і жахливі ракетні обстріли, спрямовані проти мирних українців, були частиною нападу сил, підконтрольних Росії, і повним порушенням Мінських домовленостей” , – зазначив полковник.

П’ята річниця обстрілу Маріуполя 🇺🇦 П’ять років тому в цей день в наслідок обстрілу Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками загинуло 30 осіб і понад 100 отримали поранення. Росія не виконала своїх зобов’язань за Мінськими угодами та продовжує розпалювати гуманітарну, економічну та екологічну кризу. Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, та поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України.

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🇺🇸 Five years ago today, the shelling of Mariupol by Russian-backed militants resulted in 30 killed and over 100 injured. Russia has failed to implement its Minsk Agreements commitments and continues to fuel humanitarian, economic, and environmental crises. Russia must implement a true ceasefire, withdraw its forces, support the disbanding of the illegal armed groups operating in eastern Ukraine, and respect Ukraine’s internationally recognized borders and sovereignty. Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Четвер, 23 січня 2020 р.

Він наголосив, що сьогодні Росія продовжує розпалювати розпочату нею гуманітарну, економічну та екологічну кризу. Полковник Воффорд уточнив, що в результаті війни на Донбасі вже загинули понад 13 тисяч українців.

“Ми закликаємо Росію забезпечити дотримання справжнього припинення вогню, вивести свої війська, сприяти розформуванню незаконних збройних сил, які діють на сході України, а також поважати міжнародно визнані кордони України та її суверенітет. США твердо стоять на боці України. Слава Україні!” – заявив він.