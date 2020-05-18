Посольство України в Угорщині частково відновило консульського прийому громадян. Його відвідування відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба дипломатичної установи.

При цьому наголошується, що консульський прийом відбуватиметься в будні, крім четверга.

“У зв’язку з ослабленням карантинних обмежень в Будапешті, в Посольстві України в Угорщині частково відновлено консульський прийом громадян. Прийом відбувається в будні дні, крім четверга, з 09:00 до 12:00 виключно за попереднім записом по телефону: + 36-14- 22-41-22 (дзвонити з 13:00 до 14:00, в решту часу запис здійснюється за можливості) “, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з огляду на відсутність регулярних рейсів між Україною та Угорщиною зараз не можуть бути вчинені консульські дії, які передбачають використання дипломатичної пошти (закордонний паспорт, витребування документів, деякі питання громадянства тощо).

Крім того, в приміщенні для відвідувачів може перебувати тільки одна людина (одна сім’я) обов’язково в масці.