Про це повідомило ДБР.

За даними слідства, “одне із приватних підприємств” постачало продукти у понад 45 військових частин. За пів року повномасштабної війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.

У документах вказували одну кількість продуктів, але до частин надходили інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.

У ДБР заявили, що під час масштабної спецоперації провели майже 70 обшуків. Силовики вилучили понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн. Продукція вже була готова для перепродажу. Ще було знайдено майже 4 млн гривень в різній валюті.

Вилучені продукти передадуть Збройним силам України. Також з метою відшкодування збитків вилучено десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти. Силовики знайшли чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.