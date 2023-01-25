Низка західних ЗМІ повідомили, що вже 25 січня Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні танків M1 Abrams. Однак постачання цих танків до України може зайняти місяці.

Про це повідомляє Reuters.

Сполучені Штати, готові розпочати процес, який врешті -решт відправить десятки бойових танків M1 Abrams до України, повідомили видання два американські посадовці.

Таке рішення США ухвалять через кілька днів після того, як Вашингтон був проти відправки Abrams, попри вимоги Києва та тиску суспільства з боку Берліна, який, своєю чергою, стикався з закликами відправити Україні танки Leopard 2.

Чиновники, які побажали залишитися анонімними, сказали, що оголошення може надійти вже 25 січня. Третє джерело, знайоме з цією справою, повідомило, що зобов’язання США можуть передбачати поставку близько 30 танків Abrams протягом найближчих місяців.

Двоє чиновників сказали, що Abrams, ймовірно, будуть закуплені через фонд, відомий як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента США Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з існуючих запасів зброї Сполучених Штатів.

Один із чиновників сказав, що можливо адміністрація Байдена використає процес USAI, щоб купити Abrams у союзників, у яких вони є, відремонтувати їх, а потім відправити в Україну.

Цей процес може тривати місяці і навіть роки.

Україна каже, що важкоброньовані західні танки дадуть її військам більше мобільності та захисту перед новим наступом Росії, який Київ очікує найближчим часом. Вони також могли б допомогти Україні повернути частину території, яка тимчасово окупована Росією.

Представники США заявили, що Abrams важкий в обслуговуванні і українців буде важко навчати керувати ним, а також танк працює на авіаційному паливі, що робить його поганим вибором для цієї фази війни.

Напередодні Пентагон відмовився повідомити, чи надасть Вашингтон Україні танки, але повторив проблеми, пов’язані з Abrams.

“M1 (Abrams) — це складна система озброєння, яку складно підтримувати… Це було правдою вчора, це справедливо сьогодні і буде правдою в майбутньому”, — сказав журналістам прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

“Ми продовжуємо дискусії з українцями та нашими союзниками і партнерами про те, якими є середньо- та довгострокові оборонні вимоги для України”, – додав Райдер.

Хоча, врешті-решт, Берлін заявив, що надішле танки Leopard в Україну, лише якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки.

“Єдина причина, чому Сполучені Штати відправлять танки M1 в Україну, — це дати Німеччині політичне прикриття, яке їй необхідно для розблокування танків Leopard”, — сказав Марк Канчіан, експерт з питань оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Повідомлення про пом’якшення позиції США надійшло в той же день, коли джерела повідомили, що Німеччина відправить танки Leopard 2 в Україну.

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що майбутнє рішення США було частиною розмов з німцями про їхнє небажання надати танки та продемонструвати, що зобов’язання США є значними.

“Сполучені Штати були готові взяти на себе значні зобов’язання, щоб допомогти їм ухвалити рішення.Танки — це важливий потенціал, і якби для цього знадобилося лідерство США, ми б хотіли це зробити”, – сказало джерело.