Вже 25 січня Байден може оголосити  про надання Україні Abrams – ЗМІ

Адміністрація Байдена готова схвалити надання Україні M1 Abrams, оскільки міжнародне небажання відправляти танки на фронт проти росіян починає зменшуватися. Рішення може бути оголошено вже в середу, 25 січня, хоча для фактичної передачі можуть знадобитися місяці або роки.

Про це інформує Al-Jazeera та AP.

Представники США заявили, що деталі все ще з’ясовуються. Не уточнюють, скільки саме танків США планують передати Україні, але вони будуть передані не з американських запасів, натомість законтрактовані – придбані у виробників за довгостроковими контрактами.

За словами одного посадовця, заява США очікується разом із заявою Німеччини про те, що вона схвалить запит Польщі на передачу Україні танків Leopard 2 німецького виробництва. Посадовці говорили на умовах анонімності, оскільки рішення ще не оприлюднено.

Цей крок адміністрації Байдена розглядається насамперед як символічний жест, спрямований на те, щоб добитись згоди Німеччини на постачання своїх танків Leopard 2.

Погоджуючись передати Abrams, адміністрація Байдена може задовольнити вимогу канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо американських зобов’язань без негайної відправки танків.

Значна частина допомоги, надісланої досі під час 11-місячної війни, була надана через окрему програму із запасів Пентагону, щоб швидше передати зброю в Україну. Але навіть за цією програмою знадобляться місяці, щоб транспортувати танки в Україну та навчити на них українські сили.

До цього часу США опиралися постачанню власних танків M1 Abrams Україні, посилаючись на інтенсивне та складне технічне обслуговування та логістичні проблеми з високотехнологічними транспортними засобами. У Вашингтоні вважають, що було б продуктивніше відправити німецькі Leopards, оскільки вони є у багатьох союзників, а українські війська потребуватимуть менше підготовки, ніж на складніших Abrams.

Ще минулого тижня заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал заявив журналістам, що Abrams є “складним, дорогим обладнанням, яке важко обслуговувати та тренувати на ньому”.

Зауважимо, надвечір 24 січня стало відомо, що після місяців дебатів канцлер ФРН Олаф Шольц вирішив спорядити в Україну танки Leopard 2. Ймовірно, танки Abrams зі США також передадуть Києву.

Довідка. Abrams – американський танк третього покоління. Його прийняли на озброєння США у 1980 році. Цю модель танка використовували у всіх військових операціях, у яких брали участь Штати з 1990-х років. Озброєний 120-міліметровою основною гарматою M256, Abrams може вражати рухомі цілі розміром з танк на відстані 2000 метрів. Характеристика: екіпаж – 4 особи, вага – 66,8 т, двигун – 1500 к. с., калібр гармати – 120 мм, максимальна швидкість – 68 км/год.