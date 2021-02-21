Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, на Сході та Північному Сході очікується невеликий, а в Карпатах помірний сніг, у західних областях — сніг з дощем.
На решті території без опадів, місцями – туман.
На дорогах східної частини та Карпат подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. У Карпатах вдень очікується невеликий сніг, температура протягом доби – -3−8°.
На Сході та Півночі вночі від +2° до -3° морозу, вдень – +2−7°.
У Києві 21 лютого мінлива хмарність, але без опадів. Вдень – +1-3 градуси. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с.
- Раніше повідомлялося, що 20 лютого в Україну прийде потепління, місцями температура підніметься до плюсової.