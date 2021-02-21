У неділю, 21 лютого, в Україні очікується потепління, істотних опадів не передбачається.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, на Сході та Північному Сході очікується невеликий, а в Карпатах помірний сніг, у західних областях — сніг з дощем.

На решті території без опадів, місцями – туман.

На дорогах східної частини та Карпат подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. У Карпатах вдень очікується невеликий сніг, температура протягом доби – -3−8°.

На Сході та Півночі вночі від +2° до -3° морозу, вдень – +2−7°.

У Києві 21 лютого мінлива хмарність, але без опадів. Вдень – +1-3 градуси. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с.