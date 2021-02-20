Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Опадів не прогнозується, натомість по всій Україні буде сонячно.
Температура повітря вночі 12-19° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла, на заході країни вночі 3-10° морозу, вдень 0-5° тепла.
Вітер піденно-західний 5-10 м/с.
У Києві 20 лютого також буде без істотних опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 0-2° морозу. Надалі потепління посилиться.
- Київ уже кілька днів поспіль засипає снігом. Через небачені останнім часом снігопади виникали затори на дорогах міста, а школярі отримали незаплановані “вихідні”.