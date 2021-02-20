Сьогодні, 20 лютого, в Україну прийде потепління, місцями температура підніметься до плюсової.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Опадів не прогнозується, натомість по всій Україні буде сонячно.

Температура повітря вночі 12-19° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла, на заході країни вночі 3-10° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер піденно-західний 5-10 м/с.

У Києві 20 лютого також буде без істотних опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 0-2° морозу. Надалі потепління посилиться.