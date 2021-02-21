Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Вночі ще буде підморожувати, тому на дорогах слід остерігатися ожеледиці.
22 лютого мокрий сніг та дощ очікуються у східних областях, ще може зачепити Сумщину, Дніпро з районами, Полтавщину та Запоріжжя.
На решті території України – без істотних опадів.
У Києві в понеділок очікується до +4 °C, без суттєвих опадів, проте буде слизько.
На тижні, 23-24 лютого, очікується короткочасне похолодання на Лівобережній Україні, проте все ж – короткочасне, потім знову відновиться потепління.
- У неділю, 21 лютого, в Україні очікується потепління, істотних опадів не передбачається.