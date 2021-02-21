У понеділок в Україну прийде потепління - у більшості областей протягом дня очікується від +2 °C до +6 °C, на Півдні та на Заході від +5 °C до +9 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Вночі ще буде підморожувати, тому на дорогах слід остерігатися ожеледиці.

22 лютого мокрий сніг та дощ очікуються у східних областях, ще може зачепити Сумщину, Дніпро з районами, Полтавщину та Запоріжжя.

На решті території України – без істотних опадів.

У Києві в понеділок очікується до +4 °C, без суттєвих опадів, проте буде слизько.

На тижні, 23-24 лютого, очікується короткочасне похолодання на Лівобережній Україні, проте все ж – короткочасне, потім знову відновиться потепління.