Потяг Kyiv Boryspil Express, що курсує від Центрального залізничного вокзалу Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль", відновить роботу з 15 червня.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик на своїй сторінці у Facebook.

“До довгоочікуваного відновлення авіарейсів – дві гарні новини: запуск Kyiv Boryspil Express з 15 червня та відкриття нової зупинки “Видубичі” […] Щодо експресу в Міжнародний аеропорт “Бориспіль” – на першому етапі ми частково відновлюємо його курсування з 15 червня, а зі збільшенням кількості авіарейсів будемо збільшувати і кількість рейсів експресу на добу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відтепер Kyiv Boryspil Express робитиме зупинку на платформі “Видубичі”.

“Ми створили там обіцяний транспортний хаб. Поєднали в єдиний логістичний ланцюг одразу декілька видів транспорту: залізничний, автобусний, авіатранспорт і метрополітен. Така синхронізація дозволить киянам та гостям столиці максимально комфортно подорожувати”, – додав Юрик.