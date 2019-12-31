Відповідне роз’яснення оприлюднено на офіційному сайті відомства.
“Без мерехтливих вогників у небі не обходиться святкування жодного Нового року: феєрверки додають помпезності і відчуття радості. Але є щонайменше три причини, чому варто обмежити їх використання під час свят”, – відзначили в міністерстві.
Причина перша: в Україні йде війна, і для багатьох захисників звуки феєрверків нагадують про вибухи.
“Як наслідок, погіршується настрій і самопочуття – тоді як ви будете веселитися, в очах деяких військових будуть сльози. У багатьох містах України заборонено використання піротехнічних засобів, але попри це, феєрверки і далі популярні. Перш ніж їх купувати, подумайте про тих, хто може бути поруч з вами!” – наголошується в повідомленні.
Причина друга – новорічні феєрверки забруднюють повітря. Так, дим від феєрверку насичений дрібними частинками металу, які і роблять його кольоровим. Також в ньому є калій, алюміній, перхлорати (сімейство дуже хімічно активних сполук хлору та з’єднань кисню).
“Пам’ятайте, споглядаючи на різнокольорове мерехтіння в небі, ви вдихаєте букет із перерахованих вище хімічних сполук. У майбутньому це може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям”, – зазначили в міністерстві.
Крім того, залишки феєрверку, які падають на землю, містять частинки незгорілого палива і барвники, які змиваються дощами і потрапляють у стічні води річок і озер. Як наслідок – забруднені підземні води, які люди потім використовують для пиття.
Причина третя – вибухи піротехнічних засобів несуть небезпеку тваринам і птахам.
“Адже через звуки феєрверка чотирилапі, скажімо собаки, перебувають у першій стадії шоку і можуть втекти від господарів та потрапити під колеса автомобільного транспорту. Птахи ж від вибухів можуть втратити слух, а ще – місця свого гніздуваня, адже феєрверки здатні їх знищити за декілька секунд”, – підсумували в міністерстві.
- Київська міська рада затвердила порядок проведення масових заходів та нагадала про заборону на використання піротехніки. Так, під час заходів, як і раніше, не можна використовувати піротехнічні вироби і влаштовувати феєрверки. Це обмеження діє до завершення військових дій на Донбасі.