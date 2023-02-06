Понад 300 людей загинули в двох країнах після того, як один із найсильніших землетрусів, що стався в Туреччині за понад останні 100 років, спричинив підземні поштовхи по всьому регіону, обрушивши будівлі та змусивши жителів вибігти на вулиці.

Про це сповіщає CNN.

За даними геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,8 бала стався одразу після 4 години ранку понеділка, 6 лютого, 23 кілометри на схід від Нурдагі, провінція Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, включаючи Сирію та Ліван.

Згідно з даними агентства з боротьби зі стихійними лихами країни, у Туреччині загинули щонайменше 76 людей і понад 440 отримали поранення. У сусідній Сирії щонайменше – 237 людей і понад 630 отримали поранення.

“Велика частина північно-західної Сирії, яка межує з Туреччиною, контролюється антиурядовими силами на тлі кровопролитної громадянської війни, що почалася в 2011 році. Землетрус стався до світанку в понеділок, 6 лютого, коли жителі, ймовірно, спали і не були готові до удару”, – наголошують в ЗМІ.

Зазначено, що цей землетрус вважається найсильнішим у Туреччині з 1939 року, коли підземні поштовхи такої ж сили забрали життя 30 000 людей. Землетруси такого масштабу трапляються рідко, у середньому в будь-якій точці світу відбувається менше п’яти на рік.

Карл Ленг, доцент школи наук про Землю та атмосферу технічного університету Джорджії, сказав, що в понеділок в районі землетрусу є сейсмічна активність: “Це дуже велика зона розлому”. Журналіст Еяд Курді, який живе в Газіантепі прокоментував, що “було відчуття, ніби землетрус ніколи не закінчиться”.

Також додається, що сильні поштовхи відчувалися на півдні та в центральній частині Туреччини. Приблизно через 11 хвилин після основного землетрусу найсильніший афтершок магнітудою 6,7 бала стався приблизно за 32 кілометри на північний захід від епіцентру основного землетрусу. Крім того, ще один інтенсивний афтершок магнітудою 5,6 бала стався через 19 хвилин.

Курді сказав, що менш ніж за хвилину після землетрусу магнітудою 7,8 бала відбулося до восьми “дуже сильних” підземних поштовхів, через що речі в його будинку впали на землю. За його словами, багато сусідів покинули свої домівки. Зруйновані цілі будівлі, по вулицях розкидані металеві прути; навкруги перекинуті машини та бульдозери, які розбирають уламки.