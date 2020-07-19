У Нанті (Франція) в ході розслідування пожежі в соборі Петра і Павла поліція затримала 39-річного чоловіка.

Про це повідомляє BFM TV.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік – волонтер єпархії, який за день до пожежі відповідав за закриття собору на ніч. Проте прокурор наполягає, що будь-які висновки на даний момент є передчасними, тому що експертиза місця поширення вогню тільки почалася.

Наразі триває наукове та криміналістичне розслідування. Правоохоронці переглядають відео з камер спостереження, на території собору працює техніка та експерти з пожежної безпеки.