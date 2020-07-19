Про це повідомляє BFM TV.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік – волонтер єпархії, який за день до пожежі відповідав за закриття собору на ніч. Проте прокурор наполягає, що будь-які висновки на даний момент є передчасними, тому що експертиза місця поширення вогню тільки почалася.
Наразі триває наукове та криміналістичне розслідування. Правоохоронці переглядають відео з камер спостереження, на території собору працює техніка та експерти з пожежної безпеки.
- Раніше повідомлялося, що вранці 18 липня в соборі Святих Петра і Павла в Нанті виникла сильна пожежа.
- Пізніше стало відомо, що розслідування можливих причин пожежі у французькому соборі Святих Петра і Павла свідчить про те, що його могли підпалити.